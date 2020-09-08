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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
برج الجدى
برج الجدى
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعًا وتكون نتائجه ممتازة.

عاطفيًا: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسيًا على الإطلاق.

صحيًا: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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