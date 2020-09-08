حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجًا كبيرًا لزملائك أمام أرباب العمل لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين.عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه.صحيًا: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.