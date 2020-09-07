إيمي إسلام فتاة شريرة مع عبير صبري في «زنزانة 7»

تشارك الفنانة الشابة إيمي إسلام بطولة فيلم "زنزانة 7" الذي يخوض دور البطولة فيه الفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، والمقرر عرضه يوم 15 سبتمبر المقبل.قالت إيمي، لـ"الدستور"، إنها تنتظر طرح العمل بلهفة، حيث تظهر من خلاله بدور صعب ومركب، وتجسد شخصية فتاة شريرة تتبع الشر مع المحامية التي تجسدها الفنانة عبير صبري، حيث تعمل تحت قيادتها وتعتبر يدها اليمنى ومساعدتها الأولى، مؤكدة أن الشخصية يتملكها الشر لدرجة تستفز الجمهور، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل وخوضها هذه التجربة.من جهة أخرى، تواصل إيمي إسلام تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل شارع 9 الذي تخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، وتظهر إيمي خلاله بدور فتاة مدمنة.