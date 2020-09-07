فتيات المنيا يكسرن القواعد ويدشنّ مبادرة لركوب العجل بالشوارع

للتجربة، لكن كانت المشكلة إنهم معندهمش عجلة فقررت وقتها إن كل واحدة تستلف عجلة سواء بتاع أخوها ابن عمها أو باباها عشان الفكرة تكمل"، وكانت جمعت أول نزول في فعاليات مبادرتها 10 فتيات، ساعدها على ذلك محمد حكيم، الذي قرر أن يصورهن لتوثيق تلك اللحظة.



في عصر الأسبوع الثاني تحديدًا يوم الجمعة، نزلت مارجريت هي و10 بنات أخريات، وصل عدد المشاركين في الجمعة الثالثة إلى 12 فتاة، ولا تعتقد مارجريت أن ذلك قليلًا "يمكن دول بس اللي قدروا يتصرفوا في عجلة، عندنا مفيش مراكز تأجير عجل، فحتى اللي اتصرف استلف بتاعت أخوه أو أبوه". الشابة نفسها لا تملك واحدة، استلفتها من والدها "هو غاوي عجل، وبمجرد ما طلبتها منه وافق وشجعني".



في الشارع وضعت مار جريت خط سير لدراجتهن "على حسب البنات اللي معانا، أحيانًا بيبقى فيه بنات مش بتعرف تسوق كويس، فبنختار شوارع هادية ومسافات صغيرة عشان يكونوا مطمنين ويتبسطوا"، وبالمرة الثالثة والتي كانت يوم الجمعة الماضية "لفينا مدينة المنيا كلها في حوالي 4 ساعات"، وكان هذا مدخلًا لسعادة الفتيات وازدياد ثقتهن في أنفسهن.



وتمنت مارجريت، مؤسسة المبادرة، أن تصل مبادرتها إلى المسئولين و"وزير الرياضة يسمع عننا ويدعمنا".

تقاليد وعادات محافظة المنيا أجبرت مارجريت ناجح في بداية العشرينات من عمرها، على الابتعاد عن ركوب الدراجة التي طالما عشقتها منذ نعومة أظافرها.تقول مارجريت لـ"الدستور": "من وأنا صغيرة بركب العجلة وبلف بيها بس أول ما وصلت لـ٣ إعدادي لقيت بابا رفض ركوبي العجل، وقالي خلاص كده عيب، وأنا وافقت لأني مكنتش فاهمة وقتها"، وعندما وصلت للفرقة الثالثة بالكلية قررت أرجع تاني".تروي مارجريت، أنها حاولت طوال سنوات، التأقلم دون الدراجة التي أحبتها واعتبرتها رفيقتها، إلا أنها فشلت: "زحمة وزهق المواصلات خلاني رجعت أفكر تاني فيها وتكون سبب قوي أعرف أرجعلها بيه".اختارتها الفتاة أن تكون وسيلة مواصلتها إلى جامعة المنيا، وعرضت الفكرة على أسرتها "مكنوش معترضين، بس كانوا خايفين عليا بسبب إننا في الصعيد"، إلى أن أقنعتهم على طريقتها "قولتلهم هجمع بنات المنيا، ونركب كلنا عجل"، فوافقوا على الفور.عن طريق "جروب" عبر موقع التواصل "واتساب" عرضت مار جريت فكرة ركوب العجل في شوارع المنيا، لتلقى مبادرتها ترحيبًا وتشجيعًا من مئات البنات، فانتقلت الفكرة من الخاص للعام عن طريق صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى وصل عددهن بعد أسبوعين فقط إلى 700 فتاة، لتتناقش مارجريت معهن حول التفاصيل "عملت استبيان، عشان أعرف مين هينزل ومين مش هينزل، عدد كبير جدا كان متحمسا