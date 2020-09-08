موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
وسام عطيةطباعة
يشغل بال طلاب وطالبات الثانوية العامة أسئلة كثيرة حول موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية للجامعات والمعاهد المصرية، وانتهائهم من امتحانات الثانوية العامة 2020/2019، وسط إجراءات وقائية واحترازية، أعلنت عنها وزارة التربية التعليم والتعليم الفني لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.
وقررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة الدولة بإيقاف المتبقي من العام الدراسي علي الفور، ويتم تكملته عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بخدمات «الأون لاين»، وسهل ذلك بعض الشئ بل وساعد أيضًا في تلقي المعلومات بشكل مبسط ومختصر.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وننشر هنا في «الدستور» الموعد الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة 2020:-
من المقرر الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق للدخول للجامعات والمعاهد فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية، والذي استقبل من خلال موقع التنسيق بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 77.4%، وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل أوراق طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على درجات حد أدنى 278 درجة، بنسبة 67.8%، وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بلغ إجمالي عدد طلاب الشعبتين المتقدمين لتلك المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة.
وقررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة الدولة بإيقاف المتبقي من العام الدراسي علي الفور، ويتم تكملته عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بخدمات «الأون لاين»، وسهل ذلك بعض الشئ بل وساعد أيضًا في تلقي المعلومات بشكل مبسط ومختصر.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وننشر هنا في «الدستور» الموعد الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة 2020:-
من المقرر الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق للدخول للجامعات والمعاهد فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية، والذي استقبل من خلال موقع التنسيق بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 77.4%، وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل أوراق طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على درجات حد أدنى 278 درجة، بنسبة 67.8%، وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بلغ إجمالي عدد طلاب الشعبتين المتقدمين لتلك المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة.