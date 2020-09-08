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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
موعد تنسيق المرحلة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة
وسام عطية
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يشغل بال طلاب وطالبات الثانوية العامة أسئلة كثيرة حول موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية للجامعات والمعاهد المصرية، وانتهائهم من امتحانات الثانوية العامة 2020/2019، وسط إجراءات وقائية واحترازية، أعلنت عنها وزارة التربية التعليم والتعليم الفني لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة الدولة بإيقاف المتبقي من العام الدراسي علي الفور، ويتم تكملته عن طريق الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بخدمات «الأون لاين»، وسهل ذلك بعض الشئ بل وساعد أيضًا في تلقي المعلومات بشكل مبسط ومختصر.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وننشر هنا في «الدستور» الموعد الخاص بتنسيق المرحلة الثالثة 2020:-

من المقرر الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق للدخول للجامعات والمعاهد فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية، والذي استقبل من خلال موقع التنسيق بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 77.4%، وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل أوراق طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على درجات حد أدنى 278 درجة، بنسبة 67.8%، وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بلغ إجمالي عدد طلاب الشعبتين المتقدمين لتلك المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

 تعد الثانوية العامة المؤهل الرئيسي لدخول الجامعات والمعاهد العليا في أغلب الدول العربية، ويمكن لطالب الثانوية العامة اختيار المواد التي يدرسها عن طريق التخصص الذي يختاره حسب رغبته: علمي أو أدبي، وتعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة لصالح المواطن المصري خوفًا عليه من انتقال فيروس كورونا المستجد له عبر أي منافذ تخص المصالح الحكومية أو الخاصة، أيضًا فيتم إزالة كل العقبات أمامهم وبقدر المستطاع توفير جميع أنواع البحث فيما يخص جميع التخصصات والوزارات والأعمال المصرية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين، فهي توفر في المجال التعليمي بالأخص موقع يتم تحديثه بشكل يومي يلائم كل متطلبات أولياء الأمور والطلبة والدولة معًا.

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