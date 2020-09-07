روشتة إنعاش اقتصاد ما بعد «كورونا»

بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى من الأزمات التى تسبب بها انتشار وباء كورونا، التى تضمنت خسارة قطاع السياحة نحو مليار دولار شهريًا، وخسارة قطاع الطيران ٢.٢ مليار جنيه نتيجة تعليق حركة الطيران.وفى ظل توقعات بانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من النقد الأجنبى بما يتراوح بين ١٠٪ و١٥٪، وانخفاض إيرادات قناة السويس بفعل تباطؤ حركة التجارة الدولية بنسبة ١٢.٢٪- قدمت مجموعة من الخبراء حلولًا تدعم صناع القرار فى مسيرتهم لإعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح، شملت ملفات الديون والسياحة والتعليم والصحة.محمد عيسى: الإسراع بتطوير الصناعة الوطنية.. وإجراء إصلاحات هيكلية عميقةقال الدكتور محمد عبدالشفيع عيسى، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، إن جائحة «كورونا» فرضت على مصر ضغوطًا تمويلية ضخمة للحد من خسائر القطاعات والفئات الأكثر تضررًا وتقديم حزمة من برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، ما دفع الحكومة لطلب الحصول على تمويل إضافى من المؤسسات الدولية، لترتفع معها القيمة الإجمالية للدين الخارجى لمصر بما يقارب الـ١٢٥ مليار دولار، مقارنة بحوالى ١١٢ مليارًا قبل الجائحة فى مطلع ٢٠٢٠.وأضاف «عيسى» أن التقديرات الرسمية خلال فترة ما قبل كورونا كانت ترجح انخفاض الحجم الكلى للدين ليستقر عند هامش الأمان المستهدف، مع تحقيق معدل نمو اقتصادى ٥.٥٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩-٢٠٢٠، لكن بداية من مارس ٢٠٢٠ قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة ٣٪، لتصل معدلات الفائدة للإقراض والإيداع لليلة الواحدة إلى ٩.٢٥٪ و١٠.٢٥٪، ما أدى إلى تراجع جماعى فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى وتبعه طرح الحكومة فى الخارج سندات دولارية بقيمة ٥ مليارات دولار، لتعويض النقص الطارئ فى حيازة النقد الأجنبى.وأشار إلى أن هناك عاملين يرجحان استقرار وضع الدين عند مستويات آمنة، الأول يتعلق بطول الأجل المحدد للسداد «فوق الـ١٥ سنة»، خاصة بفضل حلول السندات ذات الآجال الطويلة نسبيًا محل قصيرة الأجل، إضافة إلى الانخفاض المتوقع لتكلفة خدمة الدين فى ظل التوقعات بارتفاع التصنيف الائتمانى السيادى، كل ذلك من شأنه تحسين شروط الاقتراض إلى حد كبير.وشدد «عيسى» على ضرورة وضع خطة عمل لمواجهة خطر الاستدانة فى الأجلين المتوسط والطويل تستند إلى ركيزتين أساسيتين، مواصلة إجراء تحويلات هيكلية عميقة فى الاقتصاد الوطنى، والحث على تطوير الصناعة وبناء القواعد التكنولوجية الوطنية، بوضع الحوافز المناسبة، فى ضوء أولويات محددة من المستويات التخطيطية المختلفة، إلى جانب الاستمرار فى تصميم وتطبيق سياسات فعالة ومناسبة لإدارة الدين العام بالاستفادة من الخبرات المحلية والدولية ذات الصلة، وفق آجال زمنية معلومة.سلوى مرسى: تسويق منتجات البازارات والحرف التراثيةذكرت الدكتورة سلوى مرسى، أستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، أن قطاع السياحة حساس للغاية ويتأثر تأثرًا شديدًا بالأحداث المحلية والعالمية، لذلك يتعرض هذا القطاع فى مصر لأزمة كبيرة بسبب تفشى فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن القطاع السياحى يسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ١٢٪ خلال عام ٢٠١٩، ويمثل ١٠٪ من إجمالى قوة العمل بحوالى ٣ ملايين عامل، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بسبب كورونا.وقالت إن القطاع السياحى أصبح يواجه تحديًا جديدًا، يعتبر الأسوأ، فرغم أن القطاع تعرض للعديد من الأزمات السياحية منذ عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٦، فإن هذه الأزمة تعتبر الأقوى على الإطلاق، خاصة أنها مرتبطة بتوقف حركة السياحة العالمية التى أدت إلى خسائر بالمليارات فى جميع المناطق السياحية.وأشارت إلى ضرورة التعاون بين كل من وزارة السياحة والآثار والاتحادات والشركات السياحية، لإعداد خطط تسويقية وترويجية تتناسب مع العديد من الأسواق، بما يراعى الظروف والتغيرات التى طرأت على رغبات السائحين، من خلال التركيز على أنماط معينة مثل السياحة البيئية، التى تمتاز بانخفاض الكثافة والتواصل مع الطبيعة، والترويج السياحى باستخدام الوسائل الحديثة مثل الجولات الافتراضية، وتسويق منتجات البازارات، ومحلات بيع التذكارات ومنتجات الحرف التراثية عبر منصة رقمية وتوصيلها عبر شركات البيع الإلكترونى، والعمل على توثيق علامات تجارية للحرف التراثية.بسمة الحداد: حوافز للقطاع الخاص تشمل إعفاءات ضريبية.. وتدعيم البنية التحتية التكنولوجيةرأت الدكتورة بسمة الحداد، مدير مركز الأساليب التخطيطية، أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم التحول الرقمى بجميع القطاعات، خاصة التعليم، تضمنت تيسير النفاذ إلى الإنترنت عبر دعم تقنية الجيل الرابع.وقالت «الحداد» إنه على الرغم من هذه الجهود، فإن القاهرة الكبرى استحوذت على أكثر من ثلث عدد المشتركين بالإنترنت، بينما لم تتعد النسبة ١٣٪ بمحافظات الوجه القبلى، ما يؤكد ضرورة زيادة الاهتمام وتوجيه الاستثمارات للنهوض بالبنية التحتية التكنولوجية بمحافظات الصعيد، خاصة فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى واستخدام الانترنت والتابلت فى مراحل التعليم المختلفة.وأشارت إلى أن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تمتلك مصر بنية أساسية حديثة، وتربط كابلات الألياف الضوئية البحرية بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويعد التحول الرقمى من أبرز الملفات التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية، وذلك بهدف تقديم وإتاحة الخدمات بطرق بسيطة لجميع المؤسسات والمواطنين. وأكدت «الحداد» أن قطاع التعليم يعتبر من أكثر القطاعات استفادة من وجود بنية تكنولوجية حديثة، فى ظل تفشى فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تعظيم الدور المستقبلى للتحول الرقمى فى مجال التعليم، يستوجب تخصيص ميزانيات مناسبة لطبيعة كل مرحلة تعليمية، ومواكبة التقدم العلمى العالمى، مع وضع آلية دقيقة للإنفاق تتناسب مع حجم وأهمية المشروعات البحثية.وشددت على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الإنفاق على البحث والتطوير عقب أزمة كورونا، من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى زيادة مخصصات تمويل العلوم الطبية والصحية، واكتشاف لقاحات للأمراض الفيروسية مثل فيروس كورونا، ومراجعة استراتيجية البحث العلمى فى ضوء المستجدات لتتلاءم مع متطلبات المرحلة وإقامة شراكات بحثية مع شركات عالمية كبرى متعددة الجنسيات، ومراجعة موضوعات الأبحاث العلمية داخل الجامعات، بحيث لا تكون أبحاثًا تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط.محمد خشبة: تحديث القطاع الصحى عبر التحول الرقمى.. وتدشين نظام فعّال للمراقبة والمتابعةاعتبر الدكتور محمد ماجد خشبة، رئيس قسم الدراسات المستقبلية بمركز الأساليب التخطيطية، أن أزمة انتشار فيروس «كورونا» سلطت الضوء على أهمية منظومة الصحة الرقمية فى التعامل مع الجائحة ومع التحديات الكثيرة التى تواجه القطاعات الصحية فى العديد من دول العالم، ومن بينها مصر.وقال إن مصر بحاجة إلى تحديث القطاع الصحى عبر التحول الرقمى لدعم الخدمات الصحية فى مصر والتعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية بشكل استباقى، مضيفًا أن التحول إلى منظومة الصحة الرقمية فى مصر لم يعد ترفًا وإنما بات ضرورة حتمية لاستكمال مشروع التأمين الصحى وتطوير المستشفيات، لكن الأمر يواجه تحديات جدية ترتبط بالبنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية.ولفت إلى أن الجائحة سلطت الأضواء على أهمية الصحة الرقمية، وتأخر العديد من دول العالم عن إدراك أهميتها فى التشخيص والعلاج واستباق وإدارة الأوبئة، وجودة الخدمات الصحية، موضحًا أن هناك متطلبات رئيسية لتوطين الصحة الرقمية فى النظام الصحى الوطنى، أهمها إعادة هيكلة مؤسسية فى القطاع، خاصة أن النظام الصحى فى مصر يتكون من نظم صحية متعددة، قد يكون بينها العديد من أوجه التداخل أو التنازع، والحاجة إلى تحديد أدوار واضحة من جانب المجلس الأعلى للصحة الذى تأسس فى مايو ٢٠٢٠.واقترح تأسيس قطاع متخصص للصحة الرقمية فى وزارة الصحة والسكان، إذ إن قضايا الصحة الرقمية تتجاوز نطاق أعمال مركز المعلومات القائم بالوزارة، والذى يهتم بقضايا إحصائية بالدرجة الأولى. وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحى، بما تشمله من منصات إلكترونية وقواعد بيانات وشبكات خدمات صحية وسجلات إلكترونية ونظم الرصد والتتبع والتنبؤ والمحاكاة وإدارة الأزمات، ونظم التدريب والتأهيل والتثقيف الصحى عن بعد، مع تدشين نظام فعال للمتابعة وإدارة الأداء لاستراتيجية الصحة الرقمية، بحيث يمكن التقييم الموضوعى لأثر الرقمنة والتحول الرقمى على جودة خدمات القطاع الصحى، والتعرف على مستوى رضا المواطن عن تلك الخدمات بصورة مستمرة.