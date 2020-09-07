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محمد العسيري

اقتصاد

«الدستور» تنشر تفاصيل مستهدفات القطاعات الأعلى نموًا فى الموازنة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:10 م
الموازنة
الموازنة
أميرة ممدوح
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وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصورًا شاملًا حول مستهدفات نمو الاقتصاد المصرى والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، فى ضوء ما فرضته جائحة «كورونا» العالمية من تطورات وتحديات على مختلف الأصعدة.
ووفقًا لذلك التصور، الذى حصلت عليه «الدستور»، فإن المستهدفات تدور حول تحقيق معدلات نمو موجبة بجميع القطاعات الاقتصادية، فيما عدا قطاعى قناة السويس والسياحة.
وقدّرت «التخطيط» متوسط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بـ٢.٨٪، وقد يزيد أو ينخفض وفق تطورات جائحة «كورونا» العالمية بين ٢٪- ٣.٥٪.
ومن المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات أعلى نمو بمعدل ١٦.١٪، بقيمة ١٥٨.٤ مليار جنيه، يليه قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو ٥.٢٪، بقيمة ٤٦١.٤ مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات الصحية بمعدل نمو ٤.٩٪، بقيمة ١٧١ مليار جنيه، وقطاع خدمات التعليم بمعدل نمو ٣.٩٪، بقيمة ١٢٩.٦ مليار جنيه، وقطاع الزراعة بمعدل نمو ٣.٤٪، بقيمة ٧٦٥.١ مليار جنيه.
كما يبلغ معدل نمو قطاع استخراج البترول والغاز ٣.٦٪، بقيمة ٤٩١.٦ مليار جنيه، والصناعات التحويلية ٣.١٪، بقيمة ٤٩١.٦ مليار جنيه، وقطاع الوساطة المالية والتأمينات الاجتماعية ٣.٢٪، بقيمة ٥٠.٣ مليار جنيه، وخدمات الأعمال ١.٥٪، بقيمة ٢٠٧.٩ مليار جنيه، وتجارة الجملة والتجزئة ٢.٨٪، بقيمة ٩٤٣.٨ مليار جنيه.
فى المقابل، يسجل قطاعا السياحة وقناة السويس معدل نمو مستهدف بالسالب خلال العام المالى الحالى، إذ ينكمش معدل نمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة «-٢٠.٧٪»، وقطاع قناة السويس بنسبة «-٦.٣٪».
فى السياق ذاته، كشف مصدر عن وضع «التخطيط»، لأول مرة، عدة سيناريوهات بشأن معدل النمو المستهدف للناتج المحلى الإجمالى، ونسبة نمو كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، فى خطتها الاستثمارية لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١، نظرًا للتداعيات الاستثنائية التى فرضتها جائحة «كورونا» عالميًا.
وأوضح أن الخطة تضمنت سيناريوهين لنمو الاقتصاد المصرى، يدور الأول حول تحقيق معدل نمو قدره ٣.٥٪، فى حال تلاشى آثار الفيروس تدريجيًا حتى نهاية عام ٢٠٢٠، أما السيناريو الثانى فيرجح تحقيق معدل نمو ٢٪ إذا ما استمر انتشار الفيروس حتى نهاية عام ٢٠٢٠ وامتداد آثاره لمنتصف عام ٢٠٢١، وهو الاحتمال الأقرب حال حدوث موجة ثانية من الوباء.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أنه مع إقرار خطة التعايش وعودة النشاط الاقتصادى إلى طبيعته بصورة تدريجية يكون الاقتصاد المصرى أقرب إلى السيناريو الأول، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وبالتالى فهناك إمكانية أن يحقق الاقتصاد القومى معدل نمو يفوق الـ٣.٥٪ إلى حدود ٤٪ فى ضوء مجموعة من العوامل العالمية، مثل حدوث رواج اقتصادى عالمى، وتزايد حركة الطلب على الصادرات المصرية، ونشاط حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، والتى جميعها من شأنها تحفيز نمو الاقتصاد بشكل أسرع.

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