اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:52 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
يبحث كثيرون عن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020؛ حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بمواد الدور الثاني.
وكشف المصدر عن بشرى سارة للطلاب بارتفاع نسب النجاح، مشددا على أنه فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.
يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات الدور الثاني في الفترة من 22 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي.
موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020وأكد مصدر مسئول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري.
وكشف المصدر عن بشرى سارة للطلاب بارتفاع نسب النجاح، مشددا على أنه فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.
يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات الدور الثاني في الفترة من 22 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي.
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