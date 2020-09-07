إصابة مدير «حميات بسيون» بكورونا

أصيب الدكتَور ضياء فتحي العطفي، مدير مستشفى «حميات بسيون» في الغربية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وجرى عزله داخل مستشفى كفرالزيات العام.وكشف مصدر طبي في مديرية الصحة بالغربية عن أن مدير مستشفى «حميات بسيون» ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة، وتم تشخيصه أولًا بالأشعة المقطعية وبعد زيادة الأعراض تم إجراء مسحة، وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل مستشفى كفرالزيات العام.