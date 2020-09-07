«الأوقاف» تعتمد 89 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم 89 خطيبًا.يأتي هذا في إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.للإطلاع على الأسماءhttp:ar.awkafonline.com?p=103347