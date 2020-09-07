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سياسي

حملة للتوعية بأهمية الدعم النفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:07 م
الاعتداءات الجنسية
الاعتداءات الجنسية
محمد الشريف
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أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومشروع الحب ثقافة اليوم حملة إلكترونية تهدف للتوعية بأهمية تقديم الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل حاليًا في نشر المعلومات والتأثير في الرأي العام، خاصة جمهور الشباب.

وصرحت أمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أن اختيار الدعم كمحور يتم التركيز عليه في الحملة المشتركة مع الحب ثقافة، جاء بسبب ما ورد في شهادات العديد من ضحايا الاعتداءات الجنسية من قصور في آليات الدعم الأسري والمجتمعي والقانوني وصعوبات الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي، ما يؤدي في النهاية إلى إفلات المجرمين الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم من العقاب الذي يستحقونه.

وأوضح البيان أنه الشهور الأخيرة شهدت العديد من قضايا الاعتداءات الجنسية التي أثارت حراكا غير مسبوق على وسائل التواصل وتضمنت عددا كبيرا من الشهادات لنساء تعرضن للعنف الجنسي على مدار سنوات، ولم يتمكن من الإبلاغ أو الإفصاح عما تعرضن له على رأس هذه القضايا القضية المعروفة باسم قضية فيرمونت وقضية أحمد بسام زكي المتهم بالاعتداء على عدد من الفتيات وابتزازهن جنسيًا.

ويولي "الحب ثقافة" و"تدوين" اهتمامًا بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية بوجه عام منذ سنوات، كما قال رامي متولي، مدير مشروع الحب ثقافة، الذي أوضح أنه من خلال العمل على هذه القضية "أصبح جليًا أن إفلات من يقومون بهذه الجرائم من العقاب المجتمعي والقانوني هو سبب رئيسي لانتشارها على نطاق أوسع، لذا نسعى من خلال حملة #الدعم_أهم لتشجيع كل الأطراف المحيطة بضحايا الاعتداءات الجنسية والناجيات منها على تقديم كل السبل الممكنة للدعم لهن، سواء كان دعمًا نفسيا أو أسريا أو دعما قانونيا أو طبيا."

تم الإعداد للحملة باستخدام وسائل البحث العلمي لجمع وتحليل 658 شهادة تم نشرها على وسائل التواصل من جانب الضحايا والناجيات، وتحليل المعلومات التي تم جمعها عبر استبيان للرأي، تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي للحب ثقافة وتدوين، وشاركت فيه 5145 فتاة من جميع محافظات مصر، إضافة إلى محتوى توعوي مقروء ومصور ومسموع ومرئي يهدف لزيادة الوعي بقضية العنف والاعتداء الجنسي، وفتح حوار بناء حول كيفية تقديم الدعم لمن تتعرضن لهذه الجريمة البشعة والحد منها مستقبلًا.

وأعرب القائمون على حملة #الدعم_أهم عن أملهم في أن تسهم الجهود المبذولة فيها في دعم ضحايا العنف الجنسي والناجيات منه، وأن تكون الحملة دافعاَ للدولة من أجل المزيد من الإجراءات والالتزامات لدعمهنّ ومعاقبة الجناة.

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