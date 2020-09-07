مستشار أردوغان يهدد بإسقاط طائرات اليونان وإعدام الطيارين

قال مسعود حقي كاشين، مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، إن تركيا ستسقط 5 أو 6 طائرات يونانية وستقوم بإعدام الطيارين، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لبدء حرب مع اليونان.وسلطت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية الضوء على تصريحات كاشين خلال لقاء له عبر التلفزيون الوطني التركي، وقال فيها إن اليونان أرسلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لأن اليونان ليس لديها واحدة خاصة بها، مشيرة إلى أنه نسي أن اليونان لا تحتاج إلى حاملات طائرات عندما يكون لديها مئات الجزر التي تخدم الغرض من حاملة الطائرات.وقال مستشار أردوغان إن اليونان لم تجد الغاز بعد لكنها ترسل حاملة طائرات فرنسية ضد تركيا، فهي ليس لديها حتى حاملة طائرات، معتبرا أنها تهاجم تركيا بحصان شخص آخر، لكن تركيا ستقتل هذا الحصان بالرصاص على حد قوله.وأضاف مستشار أردوغان "هناك جيش تركي ضخم يحتل المرتبة الثامنة في العالم والثالث في الناتو، من يجرؤ على مواجهتنا في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط؟ هل تريد اليونان حقًا تذوق طعمنا؟ لهذا لا يزال الإغريق لا يفهمون هذا"، وذلك في إشارة إلى اليونان.وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار أردوغان استخدم لغة تحريضية، مهددا بحرب ضد اليونان وإسقاط طائراتها إن لزم الأمر وقتل الطيارين حتى قبل الدخول في مواجهة مباشرة.