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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف نقادة يترأس نهضة مارجرجس وسط إجراءات احترازية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:10 م
الأنبا بيمن
الأنبا بيمن
تريزة شنودة - ماريان رسمى
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ترأس الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، مساء الإثنين، نهضة تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس بنقادة، وشارك في صلوات النهضة لفيف من كهنة الإيبارشية بجانب عدد من الشعب القبطي.

واتخذت الإيبارشية الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ خلال اتمام صلوات النهضة التى وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من التباعد الاجتماعي وارتداء الشعب القبطي والكهنة الكمامات، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.

وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.

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