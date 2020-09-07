«ملتقى الحوار» تخاطب المفوضية السامية بشأن أكاذيب ‏الجزيرة

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن قناة الجزيرة اعتادت بث سمومها وأكاذيبها تجاه مصر بصورة واضحة من خلال تقديمها لمواد إعلامية تنشر خطاب العنف والكراهية، وهو ما دفع الملتقى لتوجيه نداء ‏إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ‏للتحقيق في استخدام قطر لقناة الجزيرة في نشر مواد إعلامية لنشر الفوضى والتمجيد للإرهاب ورموزه التي شاركت في عمليات ‏قتل منهجية ضد المدنيين ومؤسسات الدولة.أضاف عبدالحافظ أن الجزيرة تخالف ما ‏نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث ‏الإعلامي الذي حذر من ‏استخدام الإعلام فى التحريض والحض على ‏الكراهية، وجرّمت ‏المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة، ‏وهو الأمر المجرم وفقًا لنصوص القانون الدولي، حيث نصت ‏المادة ‏‏20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ‏حظر أي ‏دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ‏الدينية ‏تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وأيضًا، نص قرار ‏‏مجلس الأمن رقم 1624 الذي نص على قيام الأمم المتحدة وكل الدول باتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة.