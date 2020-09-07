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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: الحوثيون يتكبدون أكبر موجة من الخسائر البشرية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:06 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها على الدولة في العام 2014.

وأضاف الإرياني - في تغريدات على صفحته عبر موقع "تويتر" اليوم الإثنين - أن عشرات القيادات الحوثية العقائدية التي تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني، سقطت في المعارك الدائرة بالجوف ومأرب والبيضاء.

وأكد أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية، يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات، مشيرا إلى شن هجوم على ميليشيا الحوثي وتحرير عدد من المواقع شمال النضود بمحافظة الجوف، أهمها قرن بن عجيل وتبة الصليحي والمحازيم.

وكانت قوات الجيش اليمني قد استعادت مناطق مهمة من قبضة الحوثيين، أبرزها جبل عرفان وقرن الكدادي وجبل الصبايغ، وهي تطبق الآن حصارا شبه كلي على مواقع الحوثيين في النضود والعلم، وسط استمرار المعارك مع تقدم القوات باتجاه بئر المزاريق، شمال شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

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