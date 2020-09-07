روسيا: نسعى لكسر حصار «قانون قيصر» الأمريكي على سوريا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تسعى لمساعدة سوريا في كسر الحصار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة في إطار "قانون قيصر".وقال بوريسوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمشاركة وزيرا الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والسوري، وليد المعلم، في دمشق، إن: "العقوبات التي تم فرضها على سوريا بموجب "قانون قيصر" الأمريكي لا تسمح "بجذب الاستثمار إلى الاقتصاد السوري".وأضاف: "في واقع الأمر هذا حصار هدام من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية، نحن نبذل جهودا مشتركة لكسره".جدير بالذكر أن دمشق استضافت اليوم محادثات موسعة بين الوفد الروسي الذي ضم كذلك وزير الخارجية، سيرجي لافروف، والسلطات السورية، حيث التقى الوفد مع رئيس البلاد بشار الأسد، ووزير الخارجية، وليد المعلم.وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في 17 يونيو الماضي بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.