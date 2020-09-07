اليونان: اعتراض قارب يقل مهاجرين في جزيرة كريت

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الإثنين، أن قارب دورية اعترض مركب شراعيا كان على متنه عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة "كريت".وقال خفر السواحل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن المركب الشراعي "مارلي" الذي يرفع علم إيطاليا كان يبحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كريت؛ مما أثار الشكوك ووضعها تحت المراقبة.وقالت السلطات اليونانية إنه تم اعتراض المركب الشراعي عند الساحل الغربي للجزيرة؛ حينما قام بإنزال 11 شخصا قبل أن يبحر بعيدا بعد ذلك دون الاستجابة لإنذارات خفر السواحل.وأشارت الشبكة إلى أنه تم اصطحاب السفينة إلى مرسى بجنوب "كريت" وتبين أن على متنها 70 مهاجرا من بينهم 13 طفلا و7 نساء، موضحة أنه سيتم إرسالهم إلى بلدة "خانيا" الواقعة شمال الجزيرة.يذكر أن اليونان تعد إحدى البوابات الرئيسية لدخول دول الاتحاد الأوروبي أمام آلاف المهاجرين الذين يلوذون بالفرار من الفقر والصراعات.