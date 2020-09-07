الكويت ترسل مواد إغاثية عاجلة إلى السودان

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن بالغ أسفه إزاء الفيضانات التي تعرضت لها السودان مؤخرا، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة.وقرر مجلس الوزراء الكويتي- خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- إرسال مواد إغاثة وتموين بصورة عاجلة إلى السودان، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر؛ لتأمين تلك المواد وإيصالها للمتضررين من هذه الفيضانات.وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومة الكويتية وحكومة جمهورية جنوب السودان، ورفعه إلى نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاعتماده.