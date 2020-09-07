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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع مستجدات بناء معديتين جديدتين لدعم النقل النهرى

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:04 م
مصطفى ألهم،
مصطفى ألهم،
هدى الأمير
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عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا مع وفد من شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس برئاسة المهندس محمد عبدالعزيز حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة التي تم التعاقد معها لإنشاء وبناء معديتين نهريتين جديدتين لخدمة أهالي الأقصر، لبحث آخر مستجدات تنفيذ المعديتين النهريتين، بحضور العميد عبدالله عاشور حسن رئيس مركز ومدينة أرمنت ورئيس لجنة متابعة تنفيذ العقد، ووفد استشاري من القوات البحرية تم الاستعانة به لتنفيذ المعديتين على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تنفيذ المعديتين وفق الجدول الزمني الموضوع مع توفير أعلى درجات السلامة والأمان، علما بأنه تمت مخاطبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة بمحافظة الأقصر على المعديتين.

كما توجه الوفد إلى مقر شركة القناة للترسانة النيلية بمنطقة المحاميد بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

ويأتي المشروع لخدمة أهالي الأقصر، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي، وذلك بالإضافة إلى المعديات التي تعمل حاليا، وهو في إطار السعي لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

ومن المقرر عمل استطلاع رأي على الصفحة الرسمية للمحافظة، لاختيار اسمين للمعديتين النهريتين الجديدتين من بين عدة أسماء سيتم طرحها في الاستطلاع ليختار بينهما المواطنين أسماء المعديتين، وذلك في خطوة يتم تطبيقها لأول مرة بالمحافظة.

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