إقبال كبير على العرض المسرحى «العمى» (صور)

شهد العرض المسرحي "العمى" عن رواية العمى لجوزيه ساراماغو، الذي يعرض الآن على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في دورته السابعة والعشرين، إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور ٢٥٪ من الجمهور.بدأ العرض في تمام السادسة والنصف مساءً، ويقوم بالتمثيل في العرض ٢٣ شخصا، من بطولة محمد فتح الله، بوسي المنشاوي، مؤمن الشافعي، محمد سامي، مصطفى العشري، من إخراج السعيد المنسي، وتأليف موسيقى صادق ربيع، دراماتورج أحمد عصام.