التشييد والبناء يطالب بإزالة العقبات أمام الشركات من أجل التصدير

قال المهندس أسامة المبيض، رئيس جمعية التشييد والبناء، إن حركة البناء في المدن الجديدة أثرت بالإيجاب وزاد الطلب على مواد البناء، في ظل سوق تتمتع بزيادة المعروض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أعوام.وأكد «المبيض»، في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة التحرك لتذليل العقبات التي تواجه الشركات من أجل مشاركة أكبر في الإنتاج والتصدير، في ظل حجم الطلب الكبير بالسوق، بعد نجاح المشروعات السكنية والقومية التي تنهض بها البلاد.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يحرك العديد من صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى حجم العمالة الضخم، سواء المنتظمة أو غير المنتظمة.