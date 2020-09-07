التشييد والبناء يطالب بإزالة العقبات أمام الشركات من أجل التصدير
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:49 م
علا العلافطباعة
قال المهندس أسامة المبيض، رئيس جمعية التشييد والبناء، إن حركة البناء في المدن الجديدة أثرت بالإيجاب وزاد الطلب على مواد البناء، في ظل سوق تتمتع بزيادة المعروض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أعوام.
وأكد «المبيض»، في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة التحرك لتذليل العقبات التي تواجه الشركات من أجل مشاركة أكبر في الإنتاج والتصدير، في ظل حجم الطلب الكبير بالسوق، بعد نجاح المشروعات السكنية والقومية التي تنهض بها البلاد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يحرك العديد من صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى حجم العمالة الضخم، سواء المنتظمة أو غير المنتظمة.
وأكد «المبيض»، في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة التحرك لتذليل العقبات التي تواجه الشركات من أجل مشاركة أكبر في الإنتاج والتصدير، في ظل حجم الطلب الكبير بالسوق، بعد نجاح المشروعات السكنية والقومية التي تنهض بها البلاد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يحرك العديد من صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى حجم العمالة الضخم، سواء المنتظمة أو غير المنتظمة.