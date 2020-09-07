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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن عامان لعامل هتك عرض طالبة في المواصلات العامة بالإسكندرية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:09 م
حبس
حبس
مصطفى فتحي
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بكافتيريا بالسجن لمدة عامين، بعد اتهامه بهتك عرض طالبة في المواصلات العامة، صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى ابو يسر.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6736 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي ببلاغ من طالبة بقيام شخص بلمس أجزاء من جسدها في إحدى المواصلات العامة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى أنه حال استقلال المجني عليها ر.خ.م،21 سنة، طالبة، إحدى وسائل النقل العام "الميكروباص" للذهاب إلى جامعتها بمنطقة الشاطبي، فوجئت بقيام المتهم م.ف.أ، 32 سنة، ويتر في كافتيريا، والذي كان يستقل المقعد الخلفي لها مباشرة بملامسة إحدى مواطن العفة لديها قاصدا من ذلك هتك عرضها رغما عنها، فاستغاثت بالركاب فتم الإمساك به وتسليمه إلى قسم شرطة باب شرقي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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