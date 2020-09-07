السجن 7 سنوات لعامل قتل صديقه بسبب الخلاف على ثمن المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات على ثمن بيع المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبواليسر.ترجع أحداث القضية رقم 13077 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمشاجرة بين شخصين وتوفي أحدهما بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى أنه عقب حدوث مشاجرة بين كل من المتهم أ.م.ال، 23 سنة عامل خردة، والمجني علية م.ع.ع، عاطل، بسبب الخلاف على ثمن التجارة بينهما في الأقراص المخدرة حدثت مشادة كلامية بينهما فقام المتهم وبحوزته سلاح أبيض سكين وطعن المجني عليه بعدد طعنتين نافذتين في الصدر فسقط على الأرض غارقا في دمائه.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة اعترف بالواقعة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.