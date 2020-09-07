سبّاح المانش يستغيث بالرئيس لقبوله في معهد الفنون التطبيقية

، مضيفًا: "هل الرئيس عندما أشار ووجه للتعامل فى هذا الملف كان لإثبات الذات والاهتمام بهم، وليس للشو الإعلامي"، مطالبًا المسؤولين والقائمين عليه بأنّ يحذو حذو الرئيس عملًا وفعلًا وروحًا.

وجّه محمد الحسيني، السبّاح المصري الذي يعاني من متلازمة داون وثمانية من الطلاب زملائه، استغاثة لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي والذين تم نجاحهم بتفوق في الثانوية العامة دمج؛ لقبولهم فى المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر.قال الحسيني الكارم والد سباح المانش، لـ«الدستور» إنه أول سبّاح مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يعبر بحر المانش، كما أن المعهد العالي وقّع بروتوكولًا للمُوافقة على التحاق الطلاب الذين قاموا بعمل سمر كورس لهم في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر، وخلال الثلاث سنوات السابقين نجحوا بتفوق دون الرجوع لاختبارات القدرات أو شعبة أدبية أو علمية أو المجموع؛ حفاظًا على توجيهات الرئيس، مضيفًا أنه تم تقديمه لوزير التربية والتعليم وتمت الموافقة ولكن قام المجلس الأعلى للجامعات برفض الموضوع دون الرجوع لذلك.أضاف الكارم أنه كان كل آخر كورس يقوم المعهد بعمل معرض لمنتجاتهم من أعمال يدوية ورسم وطباعة على المنسوجات: "هؤلاء الطلاب بارعون في الأعمال البدوية وبالنسبة لهم أفضل من الدراسة الأدبية، ومن الممكن أن يقومو بعمل أعمال خاصة لهم بعد التخرج دون إلزام الدولة وتحملها لهم"، وهى نفس فكرة الاتجاه لدراسة الصّنايع والمهن والزراعة ودون التحميل على الجامعات، وتجنب الدولة عبء ومحاولة التخفيف من عليها.وتساءل أن الكليات المتاحة لهم أدبية، فماذا بعد التخرج هل يأخذ الشهادة ويحمل الدولة نسبة تعيين في المصالح الحكومية دون الإفادة للدولة ولا للشخص نفسه، أو أن يمكث في المنزل