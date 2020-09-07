تعرف على موعد دخول المدراس 2020

موعد دخول المدارس 2020





تصدرت مؤشرات البحث للطلاب وأولياء الأمور عن، مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 20202021، حيث من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وملامح العام الدراسي الجديد، غدًا الثلاثاء.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلمي والتعليم الفني قد أعلن عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 20212020، على أن تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020، وتنتهى الخميس 24 يونيو 2021، كما حدد الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021.موعد بداية الفصل الدارسي الثاني للمدارس 2021ووفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم 20 فبراير 2021، ليستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، أما بالنسبة للامتحانات ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 23 يناير 2021.وبالنسبة للامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، أما امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.كما أكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد، سيعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، من خلال الاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة.وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي؛ عرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.اقرأ أيضا..