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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد دخول المدراس 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:54 م
موعد دخول المدراس
موعد دخول المدراس
الدستور
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تصدرت مؤشرات البحث للطلاب وأولياء الأمور عن موعد دخول المدارس 2020، مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 20202021، حيث من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وملامح العام الدراسي الجديد، غدًا الثلاثاء.

موعد دخول المدارس 2020

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلمي والتعليم الفني قد أعلن عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 20212020، على أن تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020، وتنتهى الخميس 24 يونيو 2021، كما حدد الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021.

موعد بداية الفصل الدارسي الثاني للمدارس 2021
ووفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم 20 فبراير 2021، ليستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، أما بالنسبة للامتحانات ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 23 يناير 2021.

وبالنسبة للامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، أما امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد، سيعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، من خلال الاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة.

وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي؛ عرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

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