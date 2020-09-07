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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صفقة القرن.. أحدث جلسة تصوير لـ رمضان صبحي في «بيراميدز»
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:26 م
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نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مجموعة من الصور الجديدة للاعب الفريق الجديد رمضان صبحي، قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد معه حتى عام 2025.
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