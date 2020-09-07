كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تكرم خريجي المراحل الدراسية

نظمت كنيسة الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا الجديدة، حفل لتكريم أبناءها من خريجي الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة.جاء ذلك تحت رعاية قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، وإشراف القس يوساب عزت راعي الكنيسة.يأتي ذلك في إطار عودة الحياة الكنسية بعد 5 أشهر من الانقطاع بسبب فيروس كورونا.