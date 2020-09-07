ندوة توعوية للعاملين بـ«مياه شرب سوهاج» بكيفية التصدي لمخاطر كورونا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة توعوية للعاملين بالشركة تناولت كيفية مواجهة مخاطر الموجة الثانية المحتملة خلال الفترة القادمة لفيروس كورونا، والتي حاضر بها الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأضاف، أن الندوة جاءت ضمن مبادرات الشركة لمواجهة المخاطر المحتملة ولتوعية العاملين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعايش مع الفيروس.وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، طرق الوقاية من الفيروس، والتي تتمثل في غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة وتغطية الأنف أثناء السعال أو العطس بمنديل ورقى، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والابتعاد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان وتجنب الاحتكاك بالمصابين أو الحالات المشتبه إصابتها وتناول أطعمة مقوية للمناعة، بالإضافة إلى شرح الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة.وأوضح الدكتور محمد عبدالعال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية، أنه تم تأسيس نظام صحى خاص للعاملين يضمن تحسين الخدمات الطبية المقدمة، وأن النظام الصحي تشمل خدماته كافة التحاليل والإشاعات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.جدير بالذكر أن الشركة وضعت عددا من الإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة كورونا، والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة، والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين، وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل إلا في أضيق الحدود وبأقل عدد ممكن، وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أى حالات إيجابية بمواقع العمل.