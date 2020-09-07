الصحة العالمية: الهند تجري محادثات للانضمام لـ«كوفاكس» للقاحات

قال مستشار بمنظمة الصحة العالمية، اليوم، إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم(كوفاكس).وأضاف بروس إلوارد في إفادة صحفية في جنيف: "الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس والمناقشات جارية بهذا الخصوص وسنرحب بمشاركة الهند... لدى الهند خبرة كبيرة".وتقود المنظمة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى المساعدة في شراء وتوزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل على مستوى العالم.لكن بعض الدول التي أمنت الحصول على إمداداتها عن طريق اتفاقات ثنائية، ومنها الولايات المتحدة، قالت إنها لن تنضم لكوفاكس.