رئيس وزراء تونس: هجوم سوسة دليل على تخبط المجموعات الإرهابية

أكد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، الاثنين، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة أمس دليل على تخبط المجموعات الإرهابية.وشدد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له اليوم على أنه لن يكون هناك أي مكان للإرهاب في تونس.ووجه رئيس الوزراء التونسي جمع المؤسسات الأمنية رفع درجات اليقظة أمام آفة الإرهاب، مشددا على أن المجموعات الإرهابية لم يعد لها مكان في تونس.وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، في وقت سابق اليوم، الهجوم الذي وقع في مدينة سوسة، وقتل فيه أحد عناصر الأمن الوطني وأصيب آخرون.وكانت قوات الأمن التونسية تمكنت من ملاحقة المهاجمين الثلاثة وتمكنت من قتلهم، فيما شرعت أجهزة الأمن بالبلاد في استجواب 40 مشتبها في العملية الإرهابية.