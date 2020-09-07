محافظ الفيوم: الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:26 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية بمجالس المدن، في رصد مخالفات البناء التي وقعت بجميع مراكز وقرى المحافظة منذ عام 2008 حتى الآن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، والتخطيط العمراني لمناقشة آليات رصد مخالفات البناء، ومتابعة اللجان الفرعية بالقرى لتطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز، بالتنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بالقرى لرصد وحصر كل المنشأت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظ وجه مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز بفحص كل مخالفات البناء ومطابقتها على أرض الواقع مع خرائط المساحة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحديث وحدة التغيرات المكانية إلى وحدة نظم معلومات جغرافية تشمل كل البيانات والإحصائيات بالمحافظة، للمساهمة في وضع خطة متكاملة للتنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، والتخطيط العمراني لمناقشة آليات رصد مخالفات البناء، ومتابعة اللجان الفرعية بالقرى لتطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز، بالتنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بالقرى لرصد وحصر كل المنشأت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظ وجه مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز بفحص كل مخالفات البناء ومطابقتها على أرض الواقع مع خرائط المساحة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحديث وحدة التغيرات المكانية إلى وحدة نظم معلومات جغرافية تشمل كل البيانات والإحصائيات بالمحافظة، للمساهمة في وضع خطة متكاملة للتنمية.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري