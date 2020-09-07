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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:26 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية بمجالس المدن، في رصد مخالفات البناء التي وقعت بجميع مراكز وقرى المحافظة منذ عام 2008 حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، والتخطيط العمراني لمناقشة آليات رصد مخالفات البناء، ومتابعة اللجان الفرعية بالقرى لتطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع مسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز، بالتنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بالقرى لرصد وحصر كل المنشأت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظ وجه مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولي وحدة التغيرات المكانية بالمراكز بفحص كل مخالفات البناء ومطابقتها على أرض الواقع مع خرائط المساحة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحديث وحدة التغيرات المكانية إلى وحدة نظم معلومات جغرافية تشمل كل البيانات والإحصائيات بالمحافظة، للمساهمة في وضع خطة متكاملة للتنمية.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

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