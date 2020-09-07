«كلمة في عظة» للبابا تواضروس: دعوة الله تغير الأفراد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن دعوة الله للأفراد تمنحهم التغيير الكلي والكامل والدفع للأفضل.أضاف البابا في الحلقة الأحدث من برنامج "كلمة في عظة" الذي يطلقه مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، أن متى الرسول خير مثال لذلك.وتابع البابا تواضروس أن لاوي العشار، وهو الاسم السابق لمتى الرسول، كان رجلًا غير محبوب كونه جابيًا للضرائب وعشارًا، إلا أنه بعدما تبع المسيح واستجاب لدعوته أصبح قدسًا ورسولًا وكارزا وكاتبا من كتاب الأنجيل.