رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«كلمة في عظة» للبابا تواضروس: دعوة الله تغير الأفراد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:08 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن دعوة الله للأفراد تمنحهم التغيير الكلي والكامل والدفع للأفضل.

أضاف البابا في الحلقة الأحدث من برنامج "كلمة في عظة" الذي يطلقه مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، أن متى الرسول خير مثال لذلك.

وتابع البابا تواضروس أن لاوي العشار، وهو الاسم السابق لمتى الرسول، كان رجلًا غير محبوب كونه جابيًا للضرائب وعشارًا، إلا أنه بعدما تبع المسيح واستجاب لدعوته أصبح قدسًا ورسولًا وكارزا وكاتبا من كتاب الأنجيل.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

بين رئيس وإمبراطور.. سر «الزواج الغامض» للفنانة إيمان الطوخي

أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

سبب اختيار 7 سبتمبر يومًا دوليًا لـ«نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء»

تراجع نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%

منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

تليسكوب يلتقط صورة لانفجار «سوبرنوفا» قريب من الأرض

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

بدء تطوير أول عمارتين بطلعت حرب ضمن «القاهرة الخديوية»

«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. جديد دار آفاق للنشر