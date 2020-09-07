وزير الرياضة يبحث مع شركة باكستانية إنتاج مليون كرة سنويًا

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمبادرة الشركة الباكستانية لتصنيع الكرات لاختيارها مصر تقديرًا لمكانتها ودورها الصناعي المحوري والرائد في مجال التصنيع الرياضي.



وأكد وزير الشباب والرياضة أنه بمقتضى الشراكة بين الطرفين سيتم إنتاج ما يقرب من مليون كرة سنويًا، وتزداد لعشرة مليون كرة في السنوات الأولية التي تليها.



وألمح مسئولو الشركة الباكستانية أنه بمقتضى الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة، يتم تحقيق إنتاج ضخم من الكرات، وتكون مصر مركزًا للتوزيع في الشرق الأوسط وإفريقيا.



حضر اللقاء، رجل الأعمال الباكستاني ورئيس مصنع وشركة "Forward" حسن خوجة، وكابتن محمد بصري رئيس شركة أردورى النمساوية، وكابتن عمرو مصطفى خبير الإدارة والاستثمار الرياضي، وكابتن محمد حميدة رئيس شركة جول للتسويق، ومحمد حسني غندر خبير التسويق الرياضي، ونورالدين أحمد خبير التسويق الرياضي.





وتصنع شركة Forward الباكستانية الرياضية لحساب أديداس منذ عام 1995 الكرة الرسمية لكل من الدوري الألماني والفرنسي، وأيضًا دوري الأبطال الأوروبي، إضافة إلى شراكة مع شركة نايكي.

التقى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مسئولي شركة "Forward" الباكستانية، التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات الرياضية في باكستان والعالم، لبحث سبل الشراكة.وعرض مسئولو الشركة، اليوم، سبل تحقيق الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع لوزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكرات، كما عرضوا نبذة عن تاريخ الشركة ومجالات التصنيع الرياضي التي تقوم به، وآليات العمل داخل المصانع التابعة للشركة، إضافة إلى عرض مجالات التعاون مع الماركات العالمية؛ أمثال أديداس ونيكي ولوتو وغيرها.وقدم مدير الشركة النموذج المقترح إنتاجه من الكرات بمصنع النجيل الصناعي للصناعات والمستلزمات الرياضية، مع توضيح كل المراحل التي تمر بها من خلال عروض تقديمية.