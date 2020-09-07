سوريا تبرم اتفاقية مع روسيا لإعادة إعمار البلاد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الاثنين، إن مشروع الاتفاقية الجديدة بين سوريا وروسيا تضم أكثر من 40 مشروعًا جديدًا في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر.وأكد بوريسوف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، في دمشق، أن سوريا تتعرض للحصار الاقتصادي والعقوبات بما فيها ما يسمى قانون قيصر بسبب المواقف غير البناءة للإدارة الأمريكية وحلفائها في أوروبا ونعمل على خرق هذا الحصار، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".من جانبه قال وزير الخارجية السوري إن علاقات سوريا وروسيا الاقتصادية تنمو وتتطور فيما يحقق مصلحة الشعبين وأنهم متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسنا في الأشهر القادمة.وكشف الوزير السوري عن أن الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء لجنة مناقشة الدستور سواء كان دستورًا جديدًا أو تعديلًا سيطرح للاستفتاء الشعبي ليحظى بأوسع تمثيل ممكن.