افتتاح مشروعات بشمال سيناء الشهر المقبل

أعلن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات في مختلف القطاعات خلال شهر أكتوبر المقبل بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.وأوضح الغندور- خلال اجتماع عقده، اليوم، مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة- أن هذه الافتتاحات ستشمل: محطات تحلية المياه، مشروع تطوير مدينة العريش، مستشفى بئر العبد ونخل ووحدة الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش، مدرستين ومجمع خدمى تعليمي، 39 عمارة سكنية وعمارات المساعيد بعد تطويرها، بالإضافة إلى 7 مساجد ومجمعين أزهريين وبعض المشروعات الخدمية الأخرى.وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أسبوع أو أكثر خلال الشهر المقبل لافتتاح المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من المسئولين.ومن جهته، أكد مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، أنه سيتم افتتاح محطات تحلية المياه بالعريش والشيخ زويد ووسط سيناء بطاقة نحو 17 ألف متر مكعب في اليوم لتوفير مياه الشرب للمواطنين.وبدوره، قال ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء: "إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير العريش، والتي تتضمن افتتاح ميادين الشهداء وبنك القاهرة وجامع النصر والسادات وميناء العريش بعد تطويرها، وأعمال الرصف وربطها بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية، فضلًا عن إنشاء نافورات وحوائط جدارية بها العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم".وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري، مضيفًا أنه سيتم أيضًا افتتاح عدد 25 منزلًا بالحسنة، و51 منزلًا وخزانًا ورافع مياه وشبكة طرق بالروضة، إلى جانب افتتاح عمارات هيئة التعاونيات بالمساعيد بعد تطويرها وإحلالها وتجديدها.