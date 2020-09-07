روسيا تضع شروطًا لحل الأزمة بين تركيا واليونان

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا يمكنها أن تساعد في إصلاح العلاقات بين تركيا والإدارة القبرصية اليونانية، بعد توترها بسبب التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، إذا رغب الطرفان في ذلك.وكان لافروف، قال لأحد الصحف القبرصية: «نحن على استعداد للمساعدة في إقامة علاقات حسن الجوار بين جمهورية تركيا وجمهورية قبرص، لكننا بحاجة أيضًا إلى أن تُطْلَب منا المساعدة من كلا الجانبين للقيام بذلك»، وفقا لموقع تركيا الآن.وتابع لافروف: «نعتقد أن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع هو أمر غير مقبول. وهذا هو السبب دعوتنا مرارًا وتكرارًا قيادة الدول في المنطقة إلى التطلع إلى الأمام سياسيًّا والتعامل مع المناقشات بشكل سلمي وفي إطار القانون فقط».وفي إشارة إلى أن الإرادة السياسية اللازمة لمنع تصعيد التوتر بصورة أكبر في شرق المتوسط موجودة في كل من نيقوسيا وأنقرة، أضاف لافروف أن العالم لديه منصة دولية لحل القضايا الخلافية تتمثل في الأمم المتحدة.وردًا على أحد الأسئلة حول العلاقات بين روسيا وتركيا ومدى تأثيرها على تلك الوساطة، أجاب لافروف: «فيما يتعلق بعلاقاتنا مع تركيا، أؤكد مرة أخرى لأصدقائنا القبارصة أن تعميق العلاقات الروسية التركية، وحاجتنا إلى التعاون بشأن القضايا الإقليمية مع أنقرة لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حوارنا مع نيقوسيا ولن يؤثر مستقبلًا».