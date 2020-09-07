الحوثيون يشنون قصفا عشوائيا على قرى مأهولة جنوب الحديدة

شنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم، قصفا عشوائيا على قرى مأهولة بالسكان في منطقة الجبلية جنوب الحديدة غربي اليمن.وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان نقلته قناة (العربية الحدث) "إن الميليشيات قصفت القرى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 واستمرت لساعات".وأكد أن القوات المشتركة رصدت أكثر من 56 خرقًا ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ أمس الأحد، في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.وفي السياق ذاته، تمكنت القوات المشتركة من إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا بالحديدة.