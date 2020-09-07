«الشباب الصومالية» تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية

أعلنت حركة الشباب الإرهابية الصومالية، مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية في ضواحي مدينة كيسمايو الساحلية جنوبي الصومال.وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية في بيان مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذي يأتي وسط ضغط عسكري على الحركة الإرهابية.وقال ضابط بالجيش الصومالي - في تصريحات لراديو "شابيلي" الصومالي اليوم الإثنين - إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.