غدًا.. الكنيسة الكلدانية تحتفل بمولد العذراء مريم

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية ستحتفل في السادسة والنصف من مساء غدٍ بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاحتفال يبدأ في السادسة مساءً بالتسبحة، ليبدأ القداس في السادسة والنصف، يليه الدورة بتمثال العذراء والبركة الختامية.