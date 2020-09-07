نائب محافظ سوهاج يجتمع مع وحدة مبادرة «حياة كريمة» بعد إعادة تشكيلها

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بعد إعادة تشكيلها لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لصالح أهالي وأبناء سوهاج.وأكد نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة متابعة قرى المرحلة الأولى من المبادرة والتي ضمت 29 قرية، وإعداد تقرير كامل عن تلك المرحلة، مشيرا إلى القيام بزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.ووجه "القاضي" بإعداد التقارير اللازمة عن تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل 68 قرية بعد إضافة 7 قرى جديدة، لافتا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.