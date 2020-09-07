مصر تشارك فى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

​يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فعاليات الأسبوع الختامي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 WSIS Forum والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات مع عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020.ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المسارات ومنها المسار رفيع المستوى الذي يضم الجلسات الحوارية التفاعلية والمائدة المستديرة الوزارية مع الأمين العام للاتحاد الدولي، وأيضا مسار الخبراء الذي يضم الجلسات المتخصصة وسلسلة من ورش العمل، كما يتضمن البرنامج مسار المسابقة الإبداعية للشباب "الهاكاثون"، وتنعقد فعالياته هذا العام عبر تقنيات الاجتماعات عبر الإنترنت.يوفر المنتدى ملتقى لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق أهداف القمة العالمية في مسارات عديدة مثل نشر استخدام وسائل الاتصالات والإنترنت وتعزيز الأمن والثقة في استخدام التقنيات الرقمية من بين مسارات أخرى.ويعتبر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية رفيعة المستوى يتم من خلالها تنسيق الجهود بين مختلف دول العالم والمنظمات الرائدة فيما يتعلق بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية والتنمية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول وتدعيم جهود التحول الرقمي الشامل، ما يحقق المزيد من التكامل مع أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات رقمية تدعم مختلف القطاعات وتخلق المزيد من الفرص التنموية خاصة في دول الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر.