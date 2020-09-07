رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك فى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:02 م
الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
​يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فعاليات الأسبوع الختامي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 WSIS Forum والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات مع عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020.

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المسارات ومنها المسار رفيع المستوى الذي يضم الجلسات الحوارية التفاعلية والمائدة المستديرة الوزارية مع الأمين العام للاتحاد الدولي، وأيضا مسار الخبراء الذي يضم الجلسات المتخصصة وسلسلة من ورش العمل، كما يتضمن البرنامج مسار المسابقة الإبداعية للشباب "الهاكاثون"، وتنعقد فعالياته هذا العام عبر تقنيات الاجتماعات عبر الإنترنت.

يوفر المنتدى ملتقى لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق أهداف القمة العالمية في مسارات عديدة مثل نشر استخدام وسائل الاتصالات والإنترنت وتعزيز الأمن والثقة في استخدام التقنيات الرقمية من بين مسارات أخرى.

ويعتبر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية رفيعة المستوى يتم من خلالها تنسيق الجهود بين مختلف دول العالم والمنظمات الرائدة فيما يتعلق بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية والتنمية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول وتدعيم جهود التحول الرقمي الشامل، ما يحقق المزيد من التكامل مع أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات رقمية تدعم مختلف القطاعات وتخلق المزيد من الفرص التنموية خاصة في دول الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

مواطن يكشف أكاذيب «الجزيرة» حول إزالات روض الفرج (فيديو)

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الصور

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

سبب اختيار 7 سبتمبر يومًا دوليًا لـ«نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء»

تراجع نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%

منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

تليسكوب يلتقط صورة لانفجار «سوبرنوفا» قريب من الأرض

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

بدء تطوير أول عمارتين بطلعت حرب ضمن «القاهرة الخديوية»

«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. جديد دار آفاق للنشر