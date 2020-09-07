رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف ترفع درجة الاستعداد لاستقبال إعادة «الشيوخ»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:21 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر الحالي.

ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.

وجدد المحافظ تأكيداته أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قاصر فقط على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لإتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين.

وأشار إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن والتي ترتكز على محورين أساسيين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني، لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة بداية من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التصويت.

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

مواطن يكشف أكاذيب «الجزيرة» حول إزالات روض الفرج (فيديو)

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تقرير طبي لطفل يكشف سبب غرق طفل نادي الزمالك

الصور

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

سبب اختيار 7 سبتمبر يومًا دوليًا لـ«نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء»

تراجع نسبة الأمية في الجزائر إلى 8.71%

منظمات بيئية بكوريا الجنوبية تدعو لوقف إنتاج الطاقة بواسطة الفحم

تليسكوب يلتقط صورة لانفجار «سوبرنوفا» قريب من الأرض

مقالات الرأي
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
ماجد حبته
شعبية «السيسى» فى الجزائر
المزيد

الثقافة

بدء تطوير أول عمارتين بطلعت حرب ضمن «القاهرة الخديوية»

«المفاهيم السياسية والاجتماعية بالخطاب الصحفي».. جديد العربي للنشر

أكاديمية الفنون تناقش «أثر الارتجال في تنمية التفكير الإبداعي»

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. جديد دار آفاق للنشر