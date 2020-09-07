بنى سويف ترفع درجة الاستعداد لاستقبال إعادة «الشيوخ»

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر الحالي.ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.وجدد المحافظ تأكيداته أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قاصر فقط على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لإتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين.وأشار إلى أن المحافظة قد أتمت خطتها في هذا الشأن والتي ترتكز على محورين أساسيين وهما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الايجابية في عملية التصويت باعتباره حق دستوري وواجب وطني، لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة بداية من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التصويت.