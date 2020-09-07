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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر وقفت حائطًا لصد أطماع التدخلات الخارجية فى ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:26 م
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
محمد الشريف
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أكد مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أهمية الدور الذي تلعبه مصر في الأزمة الليبية، وحرصها على مصلحة الشعب الليبي الشقيق، واستخدام كل السبل من أجل إيجاد حل توافقي يلبي تطلعات الشعب الليبي، لتقف حائطًا للصد أمام أطماع التدخلات الخارجية في ليبيا.

وشدد الكمار على أهمية قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، لأن المواجهة المسلحة لن تكون أبدا في مصلحة الشعب الليبي، وأن الحل يكمن في الحوار الليبي الليبي.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية تبذل الكثير في هذا الملف، مشيدًا بما يبذله وزير الخارجية المصرية في سبيل دعم الحل السياسي التوافقي، للمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها، في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة.

وتابع أن الدول الطامعة في ليبيا لا تبحث عن مصلحة الشعب الليبي، بل عن مصالحها، مؤكدًا ضرورة استمرار عملية وقف إطلاق النار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يلبي طموحات الشعب، ويحرص على التوزيع العادل للثروة في البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر أن أردوغان يريد أن يحقق أحلام الشعب التركي، على أكتاف الشعب الليبي، مستغلًا الأزمة لتحقيق أي مكاسب سياسية واقتصادية تنعش موقفه الذي يزداد سوءًا يوما بعد يوم في تركيا، بسبب الوضع الاقتصادي لبلاده.

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