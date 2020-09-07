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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفير الكاميرون يستقبل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:00 م
الدكتور محمدو لابرانج
الدكتور محمدو لابرانج
أسماء إبراهيم
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استقبل الدكتور محمدو لابرانج سفير الكاميرون بالقاهرة، وعميد السفراء الأفارقة بمكتبه بالسفارة، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

ورحب لابرانج بزيارة الشرقاوى له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الجمعية ودولة الكاميرون ودول القارة الإفريقية عموما، لدفع الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك على مستوى القارة.

وأعرب السفير الكاميرونى عن تحمسه للأفكار التى طرحها الدكتور يسرى الشرقاوى، وأطر التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والكاميرون على مستوى القارة، وقال إنه يحلم بتحقيق هذا التعاون على أرض الواقع خاصة وأن القارة الإفريقية غنية بمواردها وخيراتها، وأنه يجب العمل على تنمية القارة فعليا على أرض الواقع دون الاكتفاء بالحديث فقط، كما أبدى استعداداته للمشاركة كمتحدث ومشارك فى المؤتمرات والندوات التى تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

ومن جانبه ألقى د يسرى الشرقاوى الضوء على جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وأهدافها وطرح 5 نقاط للتعاون أبرزها دعوة رجال الأعمال الأفارقة فى كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتقنية والطبية والزراعية للاشتراك فى الجمعية وتقديم إسهاماتهم البحثية والتحدث عن الصعوبات والتحديات التى تواجههم للاستثمار فى القارة واختيار متحدثين متخصصين لطرح فرص التعاون الاقتصادى وعمل اجتماعات دورية بين رجال الأعمال الأفارقة والأعضاء فى الجمعية لاكتشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات.

ووجه الشرقاوى الدعوة للسفير الكاميرونى الدكتور محمدو لابرانج ليتولى الرئاسة الفخرية للجمعية باعتباره عميدا للسفراء الأفارقة، وأن يكون منسقا لنشاطها وتوجيهها من خلال خبراته الإفريقية والدبلوماسية.

وأشار الشرقاوى إلى أن القارة الإفريقية تدفع فاتورة استيراد باهظة تركز على الصين وأوروبا وأمريكا وتتجه لخارج القارة، بينما لا توجد مؤشرات لدفع التجارة البينية بين دول القارة، مؤكدا أن الوقت حان الآن أكثر من ذى قبل لدفع التجارة البينية الإفريقية والعمل المشترك بين رجال الأعمال والاقتصاديين والباحثين المتخصصين من أبناء القارة لدفع التعاون الاقتصادى بها وتغيير الصورة النمطية عنها حتى فى مجال السياحة وعدم الاكتفاء بالحديث والامانى دون تحقيقها على أرض الواقع.

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