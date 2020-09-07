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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: «أوبك+» قد تتناقش هذا الشهر بشأن الأعضاء غير الملتزمين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:57 م
ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
وكالات
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نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، قوله إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها قد يجرون مناقشات هذا الشهر بشأن الدول المتراخية في الالتزام بتقليص إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

تقود السعودية، التي ترأس لجنة وزارية تراقب الالتزام بتخفيضات النفط، جهودها للضغط على المتراخين مثل العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنجولا لتحسين الالتزام بالتخفيضات والتعويض عن زيادة في إنتاجها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وبسؤاله عما إذا كانت الدول المتراخية طلبت تمديد المهلة الممنوحة لها لتحسين مستوى الالتزام، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله: "ليس لدي أي معلومات عن ذلك، كما أننا لدينا اجتماع مزمع للجنة الوزارية المشتركة في 17 سبتمبر الجاري أعتقد أننا سنناقش كل تلك المسائل".

كان العراق قد صدر عنه في الأسبوع الماضي صريحان متناقضان بشأن موقفه من اتفاق خفض إنتاج النفط.

وقال إنه لا يزال ملتزما تماما باتفاق التخفيضات النفطية لأوبك+، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا عن أنه يسعى لإعفائه من اتفاق الخفض في الربع الأول من 2021.

تقلص أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الوقت الحالي الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار، مع تضرر الطلب بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا اليوم، وأنهما أبديا رضاهما عن كيفية تنفيذ الاتفاق بين أوبك ومنتجين خارجها لتقليص إنتاج النفط.

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