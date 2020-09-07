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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تعقد اجتماعًا مع ممثلي مجلس الوزراء لتحويلها إلى «إلكترونية»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:50 م
غرفة الإسكندرية
غرفة الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بمقر الغرفة، اجتماعًا مع ممثلي مجلس الوزراء، لمناقشة آلية تحويل غرفة الإسكندرية، إلى "غرفة إلكترونية"، بحضور أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، وأهميته، حيث يعمل على إدارة المؤسسات بشكل متطور وحديث لجميع مراحل العمل الإداري والذي يؤدي إلى تحقيق التكامل بين الإدارات الداخلية للمؤسسات الحكومية وتقييم الأداء الداخلي بشكل أفضل ومتابعة الخطة الاستراتيجية للمؤسسات ومراحل تنفيذها.

كما يحتوي نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، على ذاكرة مؤسسية عبارة مصدر وثائقي يحتفظ بكافة البيانات الخاصة بالمؤسسة، ويتم تأمينه من خلال إدارة خاصة بالتأمين على البيانات.

ويهدف النظام إلى تنظيم خطة العمل ومتابعتها بشكل دوري وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتصحيح مسار العمل الإداري، وتطوير وميكنة أساليب العمل الإداري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمهندس أحمد حسن، نائب أول رئيس رئيس الغرفة، وأحمد صقر نائب ثان رئيس الغرفة، وأحمد مرعي، وعمر الغنيمي ومحمد فتح الله والبديوي السيد، وشريف بقطر، ومحمد السيد، المستشار التجاري للغرفة.

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