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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تشيد بموقفي الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن عملية السلام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:57 م
محادثات السلام
محادثات السلام
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رحبت الحكومة الأفغانية اليوم الإثنين، بالبيان الصادر عن رئيسي بعثتي الاتحاد الأوروبي وكندا حول محادثات السلام الوشيكة مع وفد حركة طالبان المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان (نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية على موقعها الالكتروني)، إن البيان يسلط بحق الضوء على الفرصة التاريخية التي تفرضها هذه المحادثات. ولذلك، تعتزم حكومة جمهورية أفغانستان اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات.

وأكدت الخارجية الأفغانية: "أن كابول تدخل هذه المحادثات بنوايا حسنة وبناءة، وهو ما تجلى في قرارنا بإطلاق سراح سجناء طالبان، الخطوة التي اعتبرها البيان الأوروبي بأنها بادرة حسن نية لبناء الثقة".

في الوقت نفسه، حثت الحكومة الأفغانية طالبان على الرد بالمثل من خلال الموافقة على "وقف إطلاق النار وخفض فوري للعنف"، وأكدت أن البلاد ترى أن جميع مواطنيها، بمن فيهم النساء، متساوون في حقوقهم الأساسية.

وأضاف البيان أن: "أفغانستان تود أن تشكر الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الأخرى لدعمها الثابت لعملية السلام في أفغانستان".

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كابول وسفير كندا قد أكدا أن المحادثات الأفغانية الداخلية المقبلة يجب أن تحافظ على "الديمقراطية وحقوق الإنسان" لجميع أطياف الشعب الأفغاني.

وفي بيان مشترك صدر يوم أمس الأحد، قال الممثلان إن من أهم الإنجازات التي تحققت في أفغانستان خلال العقدين الماضيين تمثلت في زيادة احترام "حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الديمقراطية، بما في ذلك زيادة احترام حقوق وحريات النساء والفتيات" التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء مفاوضات السلام.

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