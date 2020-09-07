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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انسحاب أحد محامى الدفاع عن قضية متحرش طنطا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:11 م
متحرش طنطا
متحرش طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن هشام هاشم، محامي الدفاع عن ضحايا الطبيب المتهم بالتحرش بمرضاه داخل عيادته بطنطا، بحجة علاجهن بالحضن والتلامس، عن انسحابه من القضية.

وأكد المحامي أن انسحابه من القضية، جاء بدون إبداء أي أسباب عن مباشرة أي عمل قانوني يخص الأربع سيدات المبلغات بقضية التحرش.

وقررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء علاجهن داخل عيادته، بكفالة مالية 15 ألف جنيه.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال الطبيب بعد عدة بلاغات تقدمت بها عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، ونفى كافة تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بقصد التشهير بسمعته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.

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