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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المركزي للمحاسبات» يحظر على العاملين به إنشاء صفحات على مواقع التواصل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:32 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات
نرمين محمود الدهان
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استعرض مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات في جلسته رقم 29 المنعقدة اليوم الإثنين، ما تلاحظ من قيام بعض أعضاء الجهاز والعاملين به، بإنشاء صفحات أو مواقع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمجموعات أو منتديات جرى من خلالها- مؤخرًا- بث موضوعات تسيء لسمعة الجهاز الرقابي العريق، مما يجرى التحقيق في بعضها حاليًا.

وقال الجهاز إن هذه تصرفات معيبة تناقض السلوك الوظيفي القويم، الذى يجب أن يتحلى به أعضاء الجهاز الرقابي العريق وكل العاملين به، وبما يعكس أثره على كرامه الوظيفة الرقابية التي يتقلدها أعضاء الجهاز، وتؤثر سلبًا على سمعة الجهاز الرقابي، وما تفرد به من وضع خاص في الدستور، وما نيط به من التزام بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام والرقابة عليه. خاصة وأن مقياس شاغل الوظيفة الرقابية داخل مجال العمل وخارجه ينبغي أن يكون أكثر صرامة، مما يقاس به غيره من الموظفين العموميين.

وأكد مكتب الجهاز أنه إزاء وجود موقع إلكتروني رسمي للجهاز تنشر عليها جميع أنشطته، وأهم أخباره- متاح للكافة- ووجود صفحة رسمية مؤمنة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- متاحة أمام كل الأعضاء والعاملين بالجهاز- للمشاركة فيها، ووفقًا للقواعد المنظمة والأطر القويمة المتعارف عليها، قرر بالإجماع إلزام جميع أعضاء الجهاز والعاملين به بالإغلاق الفوري لكل الصفحات- غير الرسمية الخاصة بمجموعات مغلقة أو مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي- أيًا كانت «فيسبوك وتوتير وواتس آب وإنستجرام وغيرها»، وحظر المشاركة فيها، وإلا تعرض مديروها والمشاركون فيها للمسئولية التأديبية.

كما يحظر على أعضاء الجهاز والعاملين به تناول أي شأن من شئون الجهاز أو العاملين به على مواقع أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني، أو على صفحاتهم الشخصية وإلا تعرض للمسئولية التأديبية.

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