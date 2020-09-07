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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تعرب عن تعازيها للسودان في ضحايا الفيضانات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:40 م
الفيضانات
الفيضانات
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أعربت وزارة خارجية البحرين، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين إثر هذا المصاب الجلل.

وأكدت الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان الشقيقة، ووقوفها معها في هذا الحدث الذي أدى إلى مصرع وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير منازلهم، مشددة على ثقتها في قدرة حكومة وشعب السودان الشقيق على تجاوز هذه المحنة.

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